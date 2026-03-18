Кремль не стал комментировать сообщения о помощи Ирану со спутниковыми снимками

В Кремле предпочли не комментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия делится с Ираном спутниковыми снимками американских объектов на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает необходимым высказываться по поводу сообщений, большинство из которых, по его словам, представляют собой информационные вбросы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вокруг этой войны идет очень много разных сообщений, подавляющее большинство является ничем иным, как информационными вбросами,— сказал господин Песков. — Поэтому не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать».

Пресс-секретарь президента также отметил, что «по этому вопросу были комментарии официальных представителей Соединённых Штатов, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Россия якобы предоставляет Ирану спутниковые снимки и передовые технологии беспилотных летательных аппаратов с целью повышения его ударных возможностей. В материале утверждалось, что Москва расширяет обмен разведывательной информацией и предоставляет Ирану разведданные, касающиеся расположения американских военных сил на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая