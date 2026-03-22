Стубб заявил о превращении США из «доброжелательного гегемона» в непредсказуемого игрока

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph заявил, что внешнеполитический курс США претерпел кардинальные изменения. По его словам, Вашингтон перестал быть «доброжелательным гегемоном», который прежде консультировался с союзниками по вопросам военных операций, и превратился в непредсказуемого партнера.

В качестве примера господин Стубб привел операцию против Ирана, начатую США и Израилем без предварительного информирования европейских союзников.

Президент Финляндии отметил, что Вашингтон остается очень сильным игроком на мировой арене, однако его нынешняя модель поведения существенно отличается от прежней. В прошлом, по словам Александра Стубба, американская администрация стремилась заручиться поддержкой Совбеза ООН и действовать в рамках коалиций, тогда как сейчас приоритетом стали односторонние решения.

Военная операция против Ирана, начавшаяся 28 февраля, вызвала напряженность в отношениях США с европейскими союзниками по НАТО. Вашингтон призвал партнеров направить корабли в Ормузский пролив для обеспечения судоходства, однако Германия, Франция, Италия и Испания ответили отказом, подчеркнув оборонительный характер альянса. Позже Дональд Трамп раскритиковал европейцев за нежелание участвовать в операции, обвинив их в том, что они жалуются на высокие цены на нефть, не приложив усилий для урегулирования ситуации.