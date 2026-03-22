Швыдкой передал соболезнования Путина на похоронах патриарха Грузии

Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой принял участие в церемонии прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II в Тбилиси. Он передал духовенству и народу Грузии соболезнования от главы Российского государства. Об этом сообщил канал Кремля в мессенджере Мах.

Отпевание и погребение предстоятеля Грузинской православной церкви проходят в кафедральном соборе Цминда Самеба. После завершения литургии патриарха похоронят в Сионском соборе.

Илия II, возглавлявший Грузинскую церковь с 1977 года, скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории страны.