Соревнования по 21 виду спорта Спартакиады пройдут в 6 свердловских городах

Спартакиаду примут шесть свердловских городов, сообщил глава региона Денис Паслер. Спортсмены будут соревноваться на Среднем Урале в 21 виде спорта, в том числе 19 олимпийских.

В мероприятии задействуют 20 спортивных объектов в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхней Пышме, Сысертском муниципальном округе.

Церемония открытия Всероссийской спартакиады пройдет в Екатеринбурге. Соревнования будут проводить и в других регионах России: Калининградской, Самарской, Омской, Челябинской областях, Башкортостане и Татарстане.

Спартакиада пройдет в августе-сентябре 2026 года и станет основным отборочным этапом на Олимпиаду-2028. Ожидается, что в соревнованиях по всей России примет участие более 12 тыс. человек.

Анна Капустина