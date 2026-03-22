Россиянин Евлоев победил британца Мерфи на турнире UFC в Лондоне

Российский борец Мовсар Евлоев победил британца Лерона Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне.

Бой длился пять раундов и завершился раздельным решением судей (48-46, 48-46, 47-47). На счету 32-летнего Мовсара Евлоева теперь 20 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 34-летний Лерон Мерфи одержал в ММА 17 побед при единственном поражении.

Решение судей вызвало неоднозначную реакцию в спортивном сообществе. С критикой выступил бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг. «Самая очевидная ничья, которую записали как победу! Такое ощущение, что “российская принадлежность” автоматически дает победу в каждом близком раунде?? Это просто бред. Судите бой правильно: учитывайте эффективные удары, нанесенный урон и продолжительность. Как Мовсар Евлоев может победить со снятым баллом в главном бою? Объясните, как это вообще возможно!»,— написал он в X.

Мовсар Евлоев возглавляет рейтинг UFC в полулегком весе. Лерон Мерфи находится на третьей позиции. Чемпион в этой категории — австралиец Александр Волкановски.