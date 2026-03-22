В Кабардино-Балкарии жилищные сертификаты получили 287 многодетных семей
В 2025 году жилищные сертификаты получили 287 многодетных семей Кабардино-Балкарии. Уже 149 из них воспользовались данной мерой поддержки. Об этом сообщает глава республики Казбек Коков.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Общая сумма, направленная в 2025 году 287 семьям, составила 61 млн руб., сказано в сообщении.
Право на получение единовременной помощи для улучшения жилищных условий в КБР имеют семьи, воспитывающие пятерых и более детей. Деньги можно направить на покупку жилья, строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотеке.