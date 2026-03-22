В Петербурге задержали троих фигурантов дела об обмане пенсионеров на 51 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего местного жителя и двух его предполагаемых сообщниц 45 и 46 лет по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении пожилых граждан. Общая сумма ущерба составила 51 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, фигуранты похищали деньги с помощью телефонного обмана, действуя в сговоре с неустановленными лицами. Для сокрытия средств они организовали нелегальный криптообменник в доме 137 по проспекту Энгельса. Через него деньги, полученные от курьеров, конвертировались в криптовалюту и затем перечислялись организаторам схемы.

По версии правоохранителей, задержанные причастны как минимум к двум крупным эпизодам мошенничества. В августе 2024 года они убедили пожилого петербуржца передать курьеру более 3 млн рублей под предлогом якобы происходящих мошеннических действий по его счету. Аналогичным способом в октябре 2025 года был обманут еще один пенсионер, который передал злоумышленникам более 48 млн рублей.

Во время обысков у фигурантов изъяли 35 банковских карт, 15 мобильных телефонов, восемь флэш-накопителей, шесть ноутбуков, шесть сим-карт, три жестких диска, 75 пластиковых карт USDT, две записные книги и 635 тыс. рублей.

Суд отправил задержанного мужчину под арест. Одной из женщин избрали запрет определенных действий, другой — домашний арест. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды и возможных соучастников.

Артемий Чулков