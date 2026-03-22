Жителей Ессентуков предупредили о повышении мутности воды

В Эшкаконском водохранилище, которое является одним из источников водоснабжения Ессентуков, упал уровень воды. В ряде районов города возможны повышение мутности воды и частичное снижение давления в сети. Об этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Специалисты прогнозируют изменение параметров водоснабжения в поселке Белый Уголь, в микрорайоне «Веселый», а также на улицах Набережная, Белоугольная, Шоссейная, Ручейная, Манежная, Южная, Дачная, Школьная, Северная и в переулке Ясный. При этом рекомендовано подготовиться к сокращению подачи воды и тем, кто живет на соседних улицах.

Отмечается, что ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» уже налаживает запуск реверсного водовода и организует подачу дополнительного объема воды (до 10 тыс. м/сут.) от Кубанских ОСВ, а также готовит спецтехнику для подвоза воды и настраивает гидравлические режимы подачи.

