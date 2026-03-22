Минэнерго Кубы назвало причину тотального блэкаута

Очередной блэкаут на Кубе, ставший третьим за март, произошел из-за внезапной поломки генератора на ТЭС Нуэвитас в провинции Камагуэй. Как сообщил Кубинский Электрический союз, выход из строя одного агрегата вызвал каскадный эффект и остановку других работающих машин, передает The Guardian. Власти задействовали резервные генераторы для снабжения больниц, водопроводных систем и других критически важных объектов.

Массовые отключения электричества стали обычным явлением на острове за последние два года на фоне износа энергетической инфраструктуры и острого дефицита топлива, усугубляемого политикой США. Предыдущий блэкаут, оставивший без света около 10 млн человек, произошел 16 марта, а полностью восстановить подачу электроэнергии удалось только через два дня.

Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что Куба уже три месяца не получает нефть от иностранных поставщиков. Внутренняя добыча покрывает лишь около 40% потребностей. Ситуация усугубилась после того, как США фактически прекратили поставки венесуэльской нефти на остров. Администрация Дональда Трампа, добивающаяся смены руководства Кубы, ужесточила давление на Гавану, а сам американский президент неоднократно высказывался о притязаниях на остров.