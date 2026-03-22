Новый глава Новосибирской митрополии провел первую службу

Епископ Новосибирский и Бердский Варфоломей (Александр Денисов) сегодня совершил первую Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска.

«Священным синодом и святейшим патриархом мне определено быть управляющим Новосибирской епархией. Новосибирск — огромный регион, и для меня это большая ответственность»,— обратился по окончании богослужения к духовенству и молящимся архипастырь.

Накануне Варфоломей встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава региона заверил владыку, что он сам и его коллеги, будут оказывать епископу «всестороннее содействие» в «богоугодных делах».

Епископу Варфоломею 51 год. Он — выпускник Московской духовной семинарии. В 2004 году пострижен в монашество. Служил в Саратовской епархии. В 2022 году избран преосвященным Балаковским и Николаевским. 12 марта 2026 года назначен епископом Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии. Его предшественник — митрополит Никодим (Юрий Чибисов) — переведен на Рязанскую и Михайловскую кафедру.

Михаил Кичанов