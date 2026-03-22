Свердловскую область затронула сильная магнитная буря

В Свердловской области наблюдается заметная магнитная буря, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ. Отметка силы бури вчера, 21 марта, достигла G3 — это сильная буря.

21 марта утром наблюдалась сильная магнитная буря, после этого магнитное поле сохранялось в состоянии возбужденности. По прогнозу лаборатории, в первой половине дня 22 марта показатели будут приближены к G2 — средняя буря.

23 марта, в понедельник, ожидается слабая буря в первой половине дня. Затем магнитосфера перейдет в спокойное состояние.

«Буря является результатом прихода к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем в начале недели. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки героически держалось в зеленой зоне»,— говорится на сайте лаборатории.

Анна Капустина