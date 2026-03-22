Два человека попали в больницу после пожара на Бабушкина

В результате пожара, случившегося ночью 22 марта в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спасателей известили о пожаре в квартире дома 36 по улице Бабушкина в 2:04. Пламя охватило комнату площадью 18 кв. м. К ликвидации возгорания от МЧС привлекли три единицы техники и 14 человек личного состава.

Справиться с огнем удалось к 4:14. Мужчину и женщину, пострадавших из-за инцидента, госпитализировали в медицинское учреждение.

Артемий Чулков