Маргарита Симоньян сообщила о неизлечимой болезни одного из детей

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что в декабре 2024 года, когда ее супруг режиссер Тигран Кеосаян впал в кому, выяснилось, что один из их детей серьезно болен. По словам госпожи Симоньян, заболевание является неизлечимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает… Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы»,— поделилась Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в эфире передачи «Судьба человека».

Режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. В январе того же года он перенес клиническую смерть и с тех пор находился в коме. Как ранее сообщала Маргарита Симоньян, у супруга были серьезные проблемы с сердцем.

Сама госпожа Симоньян также столкнулась с тяжелым диагнозом. В конце 2025 года она сообщила об онкологическом заболевании и о начале курса химиотерапии, отметив, что смиряется с любым исходом. У пары, поженившейся в марте 2022 года, трое детей.