В Минпросвещения рассказали о новом стандарте обучения для 10-11-х классов

С 1 сентября 2027 года ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. Об этом «РИА Новости» сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

Для учеников, которые захотят углубленно изучать предметы, сохранятся все существующие сейчас профили, сообщил Максим Костенко. Внутри них будет возможность создавать специализированные классы — медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие, добавил он.

«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет»,— сообщил Максим Костенко.

Новый стандарт вступает в силу через полтора года, однако школам нужно уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования, заявил эксперт.