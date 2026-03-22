К концу следующей недели температура в Екатеринбурге поднимется до +18

Температура воздуха в субботу, 28 марта, в Екатеринбурге достигнет +18 градусов, следует из данных канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

22 марта в Екатеринбурге ожидается +6..+8 градусов, без существенных осадков, облачность — переменная. 23-25 марта температура днем будет составлять от +10 до +12 градусов, по ночам — +2 градуса.

В четверг, 26 марта, днем ожидается +14, в пятницу — +17, в субботу поднимется до +18. В воскресенье, 29 марта, в Екатеринбурге прогнозируют +14 градусов. Ночная температура также не будет опускаться ниже ноля.

По данным Гидрометценра, в ближайшие несколько дней в Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями. Ветер скоростью до 9 м/с.

Анна Капустина