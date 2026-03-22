«Сочи сохраняет статус ключевого российского курорта»

По данным риелторов, средняя цена кв. метра в новостройках Сочи первые два месяца 2026 года держалась на уровне 441,5 тыс. руб. Рост стоимости приостановился после подорожания на 21% по итогам 2025 года, следует из данных консалтинговой компании Core.ХР. На фоне 60-процентного сокращения сделок застройщики фиксируют рост предложения в премиум-сегменте — количество лотов дороже 1 млн руб. за «квадрат» увеличилось втрое за 1,5 года. Своим видением сегодняшней ситуации на рынке недвижимости курорта с «Ъ-Сочи» поделился эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

«Рынок недвижимости Сочи в 2026 году демонстрирует разнонаправленную динамику. В отдельных сегментах наблюдается снижение цен, в других — рост. На рынке новостроек бизнес-класса часть форматов скорректировалась вниз, в то время как студии прибавили десятки процентов; средняя стоимость составляет 460–490 тыс. руб. за кв. м. Основным фактором является характеристика конкретного объекта, а не общерыночный тренд.

Спрос остается ограниченным: курортная недвижимость приобретается преимущественно за счет свободных средств. При снижении доходов покупки откладываются. В последние месяцы наблюдается рост активности: увеличивается число сделок и показы проходят интенсивнее. Рынок реагирует на изменения кредитных условий. Полного восстановления рынка пока нет, но наблюдается умеренное оживление.

Цены корректируются точечно внутри сегментов; массового снижения или резкого роста не прогнозируется. Уже фиксируются уступки по отдельным объектам с длительной экспозицией. Ликвидные объекты с выгодной локацией сохраняют стоимость и реализуются быстрее. Возможная корректировка цен составляет 1–5%, что соответствует январским результатам, когда рынок показал снижение на 4–6%.

Спрос определяет ценовую динамику. При ограниченном числе покупателей рынок становится гибким, появляются варианты для выбора. Это позволяет найти интересные объекты в менее ликвидных сегментах, при этом качественные проекты сохраняют ценовую устойчивость.

Регулярно возникает сравнение с Батуми. При ограниченном бюджете зарубежные направления могут быть дешевле, однако юридическая безопасность, прозрачность сделки и долгосрочная надежность делают Сочи предпочтительным вариантом для российского покупателя.

Часть спроса перераспределяется на другие направления, но массового оттока нет. Сочи сохраняет статус ключевого российского курорта и продолжает привлекать платежеспособную аудиторию. Влияние факторов безопасности на сделки ограничено: покупатели оценивают риски как временные и принимают решения исходя из долгосрочной стратегии.

Ипотечное кредитование остается драйвером: снижение ставки увеличивает число сделок, ужесточение условий — снижает активность. В Сочи эффект ощутим сильнее, чем в крупных городах, из-за высокой доли инвестиционных и вторичных покупок.

Минимальный бюджет входа — 6,5–7 млн руб. для студий, для домов — от 20 млн руб., в зависимости от состояния, локации и площади. Для инвесторов ключевым остается оценка конкретного объекта с точки зрения ликвидности и доходности, а не географии.

В текущих условиях рынок предоставляет возможности для переговоров и выбора. Сдержанный спрос создает условия для гибких условий покупки».