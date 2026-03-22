Волейбольный «Енисей» вышел в четвертьфинал плей-офф Суперлиги

Мужская волейбольная команда «Енисей» во втором матче квалификационного раунда чемпионата России Суперлиги на домашней площадке одержала верх над командой «Газпром-Югра» из Сургута. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:19, 29:27, 25:19). Таким образом, красноярцы выходят в 1/4 финала.

«Мы рассчитывали победить, честно скажу. По крайней мере, я говорю про себя и про главного тренера. Два раза по 3:0, такой результат мы не ожидали»,— сказал по итогам игры старший тренер команды «Енисей» Юрий Маринин. «"Енисей" сыграл намного чище, чем мы, то же самое повторилось и в предыдущем матче, мы допустили большее количество ошибок»,— в свою очередь посетовал тренер команды «Газпром-Югра» Александр Чефранов.

Самым результативным игроком встречи в составе «Енисея» стал диагональный Виталий Фетцов — 13 очков.

Следующую игру красноярские волейболисты проведут в гостях против команды «Зенит» (Санкт-Петербург) 28 марта.

Михаил Кичанов