Джон Кордоба устроил гонку бомбардирам

В 22-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 5:0. Четыре мяча в этом матче забил нападающий Джон Кордоба, который теперь с 13 голами возглавляет список лучших бомбардиров. Кубанцы набрали 49 очков и продолжают лидировать в премьер-лиге. На третье место в турнирной таблице вышла «Балтика», одержавшая дома крупную победу над «Сочи» — 4:0.

Джон Кордоба («Краснодар») в матче 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Джон Кордоба («Краснодар») в матче 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ)

Лидер Российской премьер-лиги, конечно, не имел права терять очки в домашнем матче с занимавшим 13-е место «Нижним Новгородом», но и соперник у него был не такой уж простой. После зимней паузы в чемпионате команда Алексея Шпилевского выглядела совсем неплохо и, уступив в упорной борьбе «Локомотиву», одержала две победы подряд. При этом сам «Краснодар» испытывал довольно серьезные игровые трудности. Еле одолев «Ростов», он затем потерпел поражение от «Рубина» и едва не оступился даже во встрече с аутсайдером «Сочи». Только в недавнем кубковом матче с ЦСКА кубанцы показали свою мощь, хотя армейцев тогда подкосили две красные карточки.

Но с «Нижним» подопечные Мурада Мусаева решили не церемониться. На шестой минуте Джон Кордоба открыл счет с передачи Жуана Батши, а на 12-й уже оформил дубль, когда все для него сделал Никита Кривцов и колумбийцу оставалось лишь отправить мяч в сетку. Нападающий «Краснодара» достиг отметки в 11 голов, и было ощущение, что такими темпами он еще в первом тайме догонит лучшего на тот момент бомбардира чемпионата Брайана Хиля из «Балтики». Однако после столь плодотворного дебюта хозяева сбавили темп, да и соперник все-таки навязал им борьбу, в которой травму получил Виктор Са.

Еще на 25-й минуте его заменил Хуан Боселли, пришедший как раз из «Нижнего Новгорода». В начале второго тайма уругваец оказался соучастником третьей голевой атаки, которую снова завершил Кордоба, сравнявшись в своеобразной гонке преследования с Хилем. В финальной фазе ему подыграл Эдуард Сперцян, укрепив свое лидерство в РПЛ среди лучших ассистентов. На 70-й минуте капитан кубанцев ассистировал и Кривцову, эффектно разыграв с ним стандартное положение. Все ждали навеса вглубь штрафной площади, а Сперцян покатил мяч низом на ближнюю штангу, куда абсолютно неожиданно для гостей открылся его партнер. Кривцов немедля пробил в касание, и краснодарцы повели 4:0.

Нижегородцы в концовке заработали пенальти, но голкипер Станислав Агкацев отразил удар Даниила Лесового.

А на 85-й минуте Кордоба отличился в четвертый раз, наказав за грубую ошибку защитника Эдгардо Фаринью и уверенно разобравшись с вратарем Никитой Медведевым.

В активе колумбийца стало 13 голов, и он единолично возглавил список лучших бомбардиров. Кстати, помимо Хиля Кордоба обогнал еще Алексея Батракова из «Локомотива» и одноклубника Сперцяна, у которых по 11 мячей. «Краснодар» одержал красивую победу 5:0 и с 49 очками по-прежнему лидирует в премьер-лиге.

Перед «Балтикой» после того, как в прошлом туре она обыграла ЦСКА и поднялась на четвертое место, открылась еще более заманчивая перспектива забраться в тройку. Тем более что в гости к ней приехал практически обреченный на вылет в первую лигу «Сочи». Даже с учетом того, что у калининградцев отсутствовали из-за дисквалификации безусловные лидеры коллектива — главный тренер Андрей Талалаев и капитан Кевин Андраде, они были очевидными фаворитами. К тому же им не привыкать играть без своего харизматичного и эмоционального наставника, который недавно уже отбыл трехматчевый бан. Сейчас Талалаева забанили вообще на четыре тура за неподобающее поведение во встрече с ЦСКА, когда дело дошло фактически до рукопашной в формате «команда на команду».

Хозяевам хватило четырех с лишним минут, чтобы вскрыть худшую оборону РПЛ. Мингиян Бевеев прострелил в направлении Хиля, и защитник «Сочи» Сергей Волков в единоборстве с ним послал мяч в собственные ворота. Правда, явный автогол сначала поспешили записать именно на Хиля. А уже на 12-й минуте успех принесла фирменная заготовка «Балтики» с вбрасыванием аута. Тот же Бевеев снова эффективно исполнил этот стандарт, и Александр Филин после скидки другого центрального защитника Натана Гассама нанес разящий удар. Потом и Хиль бил головой на поражение, но черноморцев спас голкипер Александр Дегтев. В итоге сальвадорец так и не сумел ответить Кордобе.

Гости и вовсе не знали, как взломать лучшую оборону РПЛ, хотя во втором тайме они атаковали гораздо больше, чем до перерыва.

Калининградцы вроде спокойно играли на ноль, а в конце матча взорвались и довели его до крупной победы — 4:0.

Максим Петров реализовал пенальти, который сам и заслужил, после чего Дегтева огорчил еще и Михаил Рядно. Кроме того, в составе «Сочи» был удален Кирилл Заика за фол последней надежды. «Балтика» с 42 очками отодвинула с третьего места «Локомотив», у которого пока на один балл меньше и впереди домашняя встреча с «Акроном».

Опустившийся на пятое место ЦСКА перед матчем с махачкалинским «Динамо» потерял сразу три ключевые фигуры. Главного тренера Фабио Челестини дисквалифицировали за участие в массовой потасовке с «Балтикой», полузащитник Кирилл Глебов перебрал желтых карточек, а защитник Мойзес подвергся дисциплинарным санкциям со стороны клуба, который отстранил его на неопределенный срок. Известно было лишь то, что у бразильца случился конфликт с Челестини после кубкового разгрома в Краснодаре, причем швейцарский специалист вывел из стартового состава еще его соотечественников — Матеуса Рейса и Жуана Виктора, посадив их на «лавку» и поставив в центр обороны Матвея Лукина с Кириллом Даниловым.

Впрочем, одному бразильцу место на поле все-таки нашлось. Энрике Кармо, отметившийся в скандальном матче с «Балтикой» тем, что толкнул тренера Талалаева, сейчас уже к 21-й минуте заработал два результативных балла. Сначала он забил головой с подачи Ивана Облякова на стандарте, а потом отдал пас на пустые ворота Матвею Кисляку. Вскоре центральные защитники армейцев упустили Гамида Агаларова, который, опередив вратаря Игоря Акинфеева, тоже поразил пустой створ и сократил разницу. И до 72-й минуты было непонятно, куда повернется эта игра, но Тамерлан Мусаев с помощью Данила Кругового склонил чашу весов в пользу красно-синих. ЦСКА одержал первую победу в премьер-лиге после возобновления сезона — 3:1, оставшись на пятом месте с 39 очками.

Александр Ильин