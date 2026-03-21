В Ростовской области возбудили дело после аварии с бензовозом

МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело после аварии с бензовозом, в которой погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло сегодня вечером на 33-м км трассы Ростов — Таганрог. По предварительным данным, у бензовоза, направлявшегося в Таганрог, лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. Начался пожар. Погибли три человека, пострадали также трое. Возгорание потушили на площади 200 кв. м.