СКР завел дело после сообщений об 11-летней девочке без документов в Башкирии

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по статье о халатности после сообщений в СМИ об 11-летней девочке без документов. Она никогда не ходила в школу и нигде официально не числится. Региональная прокуратура начала проверку.

Девочка — младший ребенок в многодетной семье. По данным СКР, дети в семье живут в плохих бытовых условиях, а ответственные органы не предпринимают никаких действий по этому вопросу. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства. Уполномоченный по правам ребенка по Башкирии Ольга Панчихина сообщила «РИА Новости», что ее аппарат проясняет ситуацию.

По данным Telegram-канала Baza, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Мать девочки не скрывает, что ее дочь нигде официально не зарегистрирована, отмечает канал. Семья живет без постоянного дохода в небольшом доме. Им помогают соседи и волонтеры — приносят одежду для детей и еду.