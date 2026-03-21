На День оленевода в Салехарде приехали Губерниев и Малахов

В Салехарде (/мало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) стартовал праздник день оленевода. На мероприятие приехали комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущий Андрей Малахов.

В первый день праздника прошли соревнования по мотоциклетному спорту, соревнования по национальным видам спорта: этнобиатлон, прыжки через нарты и национальная борьба. В спортивных соревнованиях участвуют более 140 человек, а их ход комментирует Дмитрий Губерниев.

Прыжки через нарты, некогда забава тундровых оленеводов, ныне вошли в официальный перечень дисциплин северного многоборья и служат проверкой на прочность тела и духа. Спортсменам предстоит за считаные секунды преодолеть череду деревянных саней, отталкиваясь обеими ногами; лучшие из них, по данным организаторов, способны перепрыгнуть более тысячи нарт подряд.

В национальной борьбе участники в малицах и кысах — одежда северных народов — сходятся в силовом поединке в ближней стойке. Этнобиатлон, северная вариация классического биатлона, совмещает бег на охотничьих лыжах без палок и метание тынзяна на хорей.

Еще одно мероприятие — парад оленьих упряжек. 26 участников в национальных повозках демонстировали мастерство управления нартой. Северные блюда можно было попробовать на традиционном гастрофестивале.

Праздник проходит на берегу реки Полябты. В этом году на мероприятии впервые прозвучал гимн Дня оленевода, а над водоемом впервые подняли воздушный шар.

Во второй день мероприятия пройдут гонки на оленьих упряжках, концертная программа, соревнования снегоходчиков, городок из более 50 чумов, гастрофестиваль.

На праздновании ожидают не менее 50 тыс. человек. Мероприятие проходит на площадке размером 119 тыс. кв. м., традиция таких сборов длится с 1934 года.

Анна Капустина