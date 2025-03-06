На праздновании Дня оленевода в Салехарде ожидают 50 тыс. человек

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на праздновании Дня оленевода в 2025 году ожидают не менее 50 тыс. гостей и участников, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Праздник оленеводов пройдет в городе 22-23 марта на берегу реки Полябта — мероприятие охватит площадку размером 119 тыс. кв. м. В программе — традиционные соревнования, такие как гонки на оленьих упряжках, северная борьба, перетягивание палки и метание тынзяна на хорей. Для гостей подготовлено 15 часов концертной программы, а также спектакли и лекции в 20 тематических чумах, шоу снегоходчиков, гастрофестиваль с дегустацией блюд из мяса, рыбы и северных ягод, выступления ездовых собак.

Кроме того, на площадке будут работать чум-музей «Салехард — город трудовой доблести», чум-ресторан и три чум-гостиницы, в которых предполагается четырехзвездочный уровень обслуживания.

Традиция собирать оленеводов-кочевников вместе на большие праздники родилась в Салехарде. Первый слет оленеводов Ямала город организовал и провел в феврале 1934 года.

Празднование Дня оленевода пройдет в 25 населенных пунктах ЯНАО с 22 февраля по 21 апреля. В программу праздника включены выставки, конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования и кулинарные ярмарки. Особое внимание будет уделено городам-юбилярам: Салехарду (430 лет), Новому Уренгою (50 лет) и Ноябрьску (50 лет).

Ирина Пичурина