В Думе прокомментировали данные о «белых списках» для домашнего интернета в Москве

В комитете Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи заявили СМИ, что не знают о возможном внедрении «белых списков» провайдерами домашнего интернета в Москве. Отдельные провайдеры начали опровергать публикации на эту тему.

Telegram-канал Mash ранее заявил, что провайдеры домашнего интернета в Москве уже внедряют систему «белых списков». По информации канала, так абоненты смогут получить доступ к разрешенным ресурсам при введении ограничений. Однако скорость интернета упадет из-за необходимости круглосуточно фильтровать трафик, указывалось в публикации.

«Я не в курсе, — заявил "Подъему" первый зампред IT-комитета Госдумы Александр Ющенко. — Само формирование "белых списков" непонятно как происходит».

По словам парламентария, депутаты направили запрос в Федеральную антимонопольную службу и главе Минцифры Максуту Шадаеву, так как «непонятна сама формулировка, присутствует ли ангажированность при этом, чьи интересы затрагивает». По мнению депутата, «это удар по малому и среднему бизнесу, поэтому формирование "белых списков" уже под вопросом».

РИА «Новости» сообщает, что в «Ростелекоме» опровергли сообщения «о введении ограничений на домашний интернет».