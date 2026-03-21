Бензовоз попал в ДТП в Ростовской области из-за неисправного колеса

Причиной массового ДТП в Ростовской области с участием бензовоза стала техническая неисправность колеса. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

«Бензовоз DAF ... по причине технической неисправности переднего левого колеса допустил выезд на полосу дороги для встречного движения», — заявили в ведомстве. По предварительным данным, машина следовала в Таганрог.

По данным Baza, у бензовоза лопнуло колесо. РЕН ТВ передает, что после выезда на встречную полосу бензовоз столкнулся с ВАЗ-2110, Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. Перевозимое горючее разлилось и воспламенилось. По данным МЧС, погибли три человека, пострадали четверо.