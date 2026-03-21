17-летнюю петербурженку арестовали по делу об убийстве подростка в Ленобласти

В Санкт-Петербурге суд санкционировал арест 17-летней местной жительницы, которая проходит по делу об убийстве несовершеннолетнего. Ее предполагаемого сообщника, также несовершеннолетнего, ранее тоже отправили в СИЗО и предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, девушка уговорила приятеля убить ее бывшего жениха. Сообщник, как считает следствие, подкараулил жертву на железнодорожной станции Кондакопшино и убил. Предположительно, девушка помогла ему оттащить тело в безлюдное место, где сообщник позднее расчленил его.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга постановил поместить фигурантку под стражу до 19 мая. Ей инкриминируют соучастие в убийстве (чч. 4, 5 ст. 33 — ч.1 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе петербургских судов.