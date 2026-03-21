Бывшую девушку убитого в Ленобласти подростка отправили в СИЗО

Пушкинский районный суд избрал меру пресечения 17-летней Веронике, обвиняемой в подстрекательстве и пособничестве к убийству бывшего возлюбленного. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Несовершеннолетняя будет находиться под стражей до 19 мая 2026 года. Ранее по тому же делу был арестован 16-летний подросток, которому предъявлено обвинение в совершении расправы над сверстником.

В ходе заседания следователь настаивал на заключении Вероники под стражу, ссылаясь, в том числе, на заявление свидетеля, опасающегося за свою жизнь и здоровье. Фигурантка дела возражала против ареста, заявив, что ей необходимо готовиться к ЕГЭ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти обнаружили 19 марта недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино.