Более 300 тысяч туристов и жителей ежемесячно выбирают зимние пляжи Сочи

Зимние пляжи курорта сохранят свою работу до мая текущего года. Об этом в ходе публичного выступления сообщил глава города Андрей Прошунин, проинформировав о текущих показателях посещаемости и инфраструктурных характеристиках объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

По данным администрации города, в настоящее время на территории муниципального образования функционируют 33 пляжа, которые в совокупности формируют десять километров благоустроенной береговой линии. Указанные объекты востребованы как среди местных жителей, так и среди гостей курорта, что позволяет отнести данный формат отдыха к числу наиболее популярных в Сочи.

Градоначальник уточнил количественные показатели посещаемости. В ежемесячном режиме зимние пляжи и прилегающие набережные принимают свыше 300 тыс. человек. Данный объем посещений свидетельствует о сохранении высокого интереса к прибрежной инфраструктуре курорта даже в межсезонный период.

Ранее администрацией города были представлены данные о туристическом потоке с начала года. С января по март Сочи принял 1,27 млн отдыхающих. Показатель подтверждает устойчивый спрос на курортные услуги в зимний период, одним из ключевых элементов которого выступает круглогодичная работа пляжных территорий.

Параллельно с функционированием зимних пляжей ведется подготовка к предстоящему курортному сезону. В администрации города утверждена соответствующая концепция, предусматривающая начало активной фазы работ по благоустройству в апреле. В перечень объектов, подлежащих улучшению, включены зеленые зоны, пляжные территории и иные точки притяжения туристов.

Согласно планам, предстоящим летом на курорте будут функционировать 162 крупных гостиничных комплекса и пансионата, 59 санаториев, семь детских оздоровительных лагерей, а также более 1,8 тыс. малых отелей, гостевых домов и баз отдыха. Общая вместимость объектов размещения составит порядка 140 тыс. койко-мест.

Мария Удовик