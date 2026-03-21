Силы ПВО сбили 54 беспилотника над Россией за семь часов

В первую половину дня 21 марта средства ПВО сбили 54 беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, в период с 7:00 до 14:00 мск БПЛА перехватывали над Московским регионом, Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской и Волгоградской областями, а также над Башкирией.

Согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram, с начала суток на подлете к столице сбили 32 БПЛА. Для московских аэропортов вводили ограничения.