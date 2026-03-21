В Абхазии умер политик и общественный деятель Владимир Зантария

Писатель, политик и общественный деятель Владимир Зантария умер в Абхазии в возрасте 72 лет. Об этом сообщило министерство культуры республики в Telegram-канале.

Фото: Министерство культуры республики Абхазия Владимир Зантария

Фото: Министерство культуры республики Абхазия

«На 73-м году жизни ушел из жизни выдающийся поэт, академик, доктор филологических наук, общественный и политический деятель, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа, заслуженный работник культуры, кавалер ордена “Ахьдз-Апша” II степени»,— сообщили в Минкульте.

Владимир Зантария с 1991 по 1996 годы был депутатом Верховного совета Абхазии, а также председателем абхазского Фонда культуры. С 1999 по 2001 годы он занимал пост министра культуры республики, а с 2001-го был вице-премьером. Господин Зантария был членом Союза писателей и Союза журналистов Абхазии, а в 2024 году был избран председателем Ассоциации писателей Абхазии.

Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Зантарии. Он посвятил «свою жизнь служению народу и развитию национальной культуры», указано в телеграмме, опубликованной на сайте президента.