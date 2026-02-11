Михаил Смаковский на три года назначен гендиректором Пролетарского завода ОСК

Новым генеральным директором ПАО «Пролетарский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сроком на три года назначен Михаил Смаковский, следует из данных сервера раскрытия информации. Ранее он занимал на предприятии пост исполнительного директора. Полномочия прежнего гендиректора Андрея Костина, который возглавлял завод с ноября 2026 года были прекращены «в связи с личным заявлением». Предшественник господина Костина на посту Игорь Бурцев также покинул должность досрочно, не проработав на ней и года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Завод «Армалит» / ВКонтакте Фото: Завод «Армалит» / ВКонтакте

Причину кадровых перестановок в ОСК не назвали. Собеседники «Ъ Северо-Запад» в отрасли говорят, что частая смена топ-менеджмента в дочерних структурах ОСК, в том числе на «Пролетарском заводе», связана прежде всего с невыполнением производственных и финансовых планов холдинга.

При этом, по их словам, компетенции Михаила Смаковского, который ранее возглавлял АО «Машиностроительный завод "Армалит"» (производитель судовой трубопроводной арматуры), и зарекомендовал себя как опытный управленец, будут «очень кстати», так как перед предприятием стоит действительно большая работа: ускорить обновление технологического оборудования, активизировать инвестиционную программу и повысить эффективность производственного процесса.

Назначение господина Смаковского — вторая крупная кадровая перестановка на петербургских предприятиях, входящих в контур ОСК, в этом месяце. В начале февраля должность гендиректора АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ) покинул Владимир Середохо, возглавлявший верфь с 2008 года. На его место назначен Николай Алексеев, который с августа по ноябрь 2025 года руководил Невским судостроительно-судоремонтным заводом (Невский ССЗ, входит в ОСК) в Шлиссельбурге.

Владимир Колодчук