Госдолг Саратовской области за месяц вырос на 3 млрд рублей

Госдолг Саратовской области на 1 марта этого года достиг 47,45 млрд руб. Соответствующие данные о долговой нагрузке субъектов РФ опубликовало Минфин России.

За месяц показатель увеличился почти на 3 млрд руб.: на начало февраля он составлял 44,7 млрд руб. Вся сумма регионального долга сформирована бюджетными кредитами.

Долговая нагрузка Саратова и муниципальных образований региона оценивается в 16,5 млрд руб. Из этой суммы 8,7 млрд руб. приходится на коммерческие кредиты, оставшиеся 7,7 млрд руб. — на бюджетные.

Нина Шевченко