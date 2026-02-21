Госдолг Саратовской области превысил 44,7 млрд рублей в феврале 2026 года

Госдолг Саратовской области достиг 44,77 млрд руб. Такие данные привел Минфин РФ по состоянию на 18 февраля.

Долг муниципальных образований составил 8,7 млрд руб. Из них 7,8 млрд руб. — бюджетные кредиты, а остальные — кредиты от банковских организаций.

По состоянию на декабрь 2025 года общий госдолг региона оценивался в 43,8 млрд руб.. В тот период банковские кредиты муниципалитетов составляли 5,8 млрд, а бюджетные — 9,2 млрд руб..

Нина Шевченко