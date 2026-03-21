Полиция ищет участников драки возле Московской хоральной синагоги

Сотрудники московской полиции устанавливают участников драки в Большом Спасоглинищевском переулке. По предварительным данным, «между группой граждан произошел словесный конфликт, перешедший в потасовку», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. О пострадавших сведений нет.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ночью сообщил о драке возле Московской хоральной синагоги на Китай-городе. Очевидцы происшествия сообщили каналу, что неизвестные молодые люди напали на верующих, а после потасовки сбежали в сторону метро. По мнению свидетелей, нападение произошло на почве антисемитизма и могло быть связано с боевыми действиями Израиля и США против Ирана. Канал опубликовал видеозапись.

В ГУ МВД России по Москве заявили, что сейчас правоохранительные органы устанавливают личности нападавших и их местонахождение. Источник ТАСС в силовых структурах подтвердил, что инцидент произошел возле Московской хоральной синагоги. По его словам, в драке участвовали около 20 человек.