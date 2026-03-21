Росстандарт рассказал о новом ГОСТе на бритвы с 1 мая

Новый ГОСТ на бритвы вступит в силу в России 1 мая 2026 года. В Росстандарте сообщили ТАСС, что новый документ необходим для систематизации и унификации требований к бритвенным системам, поскольку их ассортимент за 20 лет значительно расширился, а технология производства усовершенствовалась.

Обновленный стандарт распространяется на безопасные бритвенные системы для влажного бритья и их составные элементы: ручку-держатель, лезвия, кассеты, аксессуары, приспособления для предохранения от порезов и удобства соединения съемной кассеты с ручкой-держателем.

При этом ГОСТ не устанавливает единую конструкцию бритвенной системы, сообщили в Росстандарте. Главное требование — безопасность бритв при использовании.