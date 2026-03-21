Спрос на новостройки в Сочи упал на 60%

Консалтинговая компания Core.XP представила данные, свидетельствующие о существенной трансформации первичного рынка жилой недвижимости Сочи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, аналитики зафиксировали резкое снижение покупательской активности на фоне продолжающегося роста цен и сокращения объема предложения.

Согласно приведенным данным, по итогам 2025 года на рынке новостроек Сочи было зарегистрировано 1,6 тыс. сделок по договорам долевого участия. Данный показатель оказался на 60% ниже результатов 2024 года, когда было оформлено 4 тыс. сделок. В консалтинговой компании отмечают, что на фоне сокращения объема предложения, изменения структуры спроса и вымывания ликвидных лотов цены продолжают демонстрировать положительную динамику, а рыночная структура смещается в сторону более дорогого и качественного продукта, а также инвестиционных форматов.

Аналитики фиксируют изменение предпочтений покупателей. Спрос смещается в пользу готовых объектов: участники рынка стали чаще выбирать сделки по договорам купли-продажи вместо инвестиционных вложений на этапе строительства. В структуре сделок наибольшую долю занял сегмент комфорт-класса, показавший прирост на 15 процентных пунктов в годовом сопоставлении. Одновременно с этим зафиксировано сокращение доли сделок в бизнес-классе на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Рынок новостроек Сочи сталкивается с ограниченным предложением. Общее количество новых корпусов за год уменьшилось с 53 до 17, несмотря на выход восьми новых проектов. Совокупный объем экспозиции сократился на 6%, составив 304,7 тыс. кв. м. Средневзвешенная стоимость квадратного метра увеличилась на 9%, достигнув 688,6 тыс. руб. Кроме того, аналитики отметили увеличение средней площади лота в сделке на 12%.

В пресс-службе Core.XP также обратили внимание на туристический контекст, определяющий инвестиционную привлекательность города. Сочи остается одним из самых популярных российских курортов: в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов, а в 2025-м — 7,9 млн человек. Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году туристический поток в Сочи может достичь 10 млн человек, что продолжит оказывать влияние на ситуацию в сегменте жилой недвижимости курорта.

Мария Удовик