Учения со стрельбами проведут в порту Сочи 21 марта

В акватории Морского порта Сочи 21 марта пройдут учебные стрельбы, организованные военнослужащими в рамках плановых мероприятий по обеспечению безопасности. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, учения будут проводиться в течение всего дня — с 09:00 до 23:00.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации, распространенной городскими службами, мероприятия носят учебный характер и направлены на отработку взаимодействия и практических навыков. Жителей и гостей курорта призывают сохранять спокойствие и учитывать возможные звуки стрельбы, связанные с проведением тренировок.

Учения проходят на фоне усиления внимания к вопросам безопасности в регионе. Накануне сообщалось, что в ночь на 20 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, всего за указанный период в различных регионах страны было ликвидировано 26 беспилотников, включая цели над акваторией Черного моря и рядом с приграничными территориями.

Власти подчеркивают, что проведение подобных мероприятий является частью системной работы по обеспечению защиты инфраструктуры и населения. В частности, в регионе реализуются дополнительные меры информирования граждан, включая внедрение систем оповещения при возникновении потенциальных угроз.

Одновременно действуют ограничения на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и расположением объектов критической инфраструктуры. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик