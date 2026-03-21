В Уральском ЦБ прокомментировали снижение ключевой ставки

Начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова объяснила, что снижение ключевой ставки обусловлено инфляционной динамикой, охлаждением потребительской активности, стабилизацией ситуации на рынке труда. Вчера, 20 марта, регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых.

В январе инфляция выросла, однако в феврале рост замедлился. «В целом по стране годовая инфляция составила 5,9%, в Свердловской области – 6,8%. В нашем регионе меньше всего выросли цены на непродовольственные товары, а холодильники и роботы-пылесосы даже подешевели»,— сказала госпожа Мясникова.

Потребительская активность по сравнению с концом прошлого года также снизилась. Это связано в том числе с тем, что перед повышением НДС и ставок утильсбора люди стремились успеть сделать крупные покупки. Высокий спрос на жилье был обусловлен грядущим изменением условий льготной ипотеки.

«При этом сберегательная активность остается высокой: за год вклады свердловчан выросли на 234 миллиарда рублей. Это способствует дальнейшему снижению инфляции»,— пояснила Марина Мясникова.

Безработица сохраняется на минимальном уровне, однако напряженность на рынке труда снижается. При этом в ЦБ фиксируют рост напряженности от внешних условий, они в дальнейшем могут влиять на экономику и инфляцию.

«Наша последовательная денежно-кредитная политика создала достаточные условия для возвращения инфляции к 4%, и мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки»,— сказала госпожа Мясникова. По оценке регулятора, к концу года темп роста цен замедлится до 4,5–5,5%, а целевой инфляции удастся достигнуть в 2027 году.

Анна Капустина