Times: дело экс-принца Эндрю может дополниться расследованием о коррупции

Расследование дела бывшего принца Великобритании Эндрю может выйти за пределы обвинения в ненадлежащем исполнении государственных обязанностей. Как сообщает The Times, следователи расширяют круг рассматриваемых эпизодов, изучая возможные коррупционные преступления.

Следователи расширяют круг рассматриваемых эпизодов, чтобы обеспечить достаточно доказательств для возможного обвинительного приговора. Как отмечает источник в правоохранительных органах, преследование по статье о злоупотреблении полномочиями само по себе крайне сложно, и теперь следствие вынуждено изучать более широкий спектр нарушений.

19 февраля младший брат короля Карла III был задержан в своей резиденции Сандрингем в Норфолке. После 12-часового допроса его отпустили, а в имении провели обыски. В октябре 2025 года Эндрю был лишен всех королевских титулов. Правоохранители подтвердили, что задержание связано с подозрением в злоупотреблении служебными полномочиями.