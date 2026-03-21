США выделили 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США объявило о начале первого этапа поставок нефти из стратегического резерва. Согласно заявлению ведомства, 20 марта были направлены первые 42,5 млн баррелей.

12 марта Вашингтон анонсировал высвобождение из запасов 172 млн баррелей в течение 120 дней. В Минэнерго рассчитывают, что компании, получившие нефть на первом этапе, в дальнейшем пополнят резерв на 55 млн баррелей.

В ведомстве также отметили, что в течение 2027 года планируется восполнить запасы примерно на 200 млн баррелей. Текущий объем стратегического резерва составляет около 415 млн баррелей при разрешенной емкости в 714 млн.