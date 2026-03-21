«Рост трафика на реках требует системного контроля»

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекты, которые наделяют субъекты РФ правом самостоятельно регулировать движение речных судов, а также фиксировать нарушения с помощью автоматических камер. С какими сложностями может столкнуться правоприменительная практика новых правил, «Ъ-Кубань» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края «Романов и Партнеры» Роман Романов.

Роман Романов

«По сути, речь идет о переносе модели контроля с автомобильных дорог на водные объекты. На первый взгляд, инициатива выглядит логичной: рост трафика на реках, развитие внутреннего туризма и увеличение числа маломерных судов требуют системного контроля. Однако правоприменительная практика в регионах, в том числе в Краснодарском крае, может столкнуться с рядом существенных проблем.

Прежде всего, встанет вопрос разграничения полномочий. Возможная передача части контрольных и надзорных функций субъектам неизбежно вызовет коллизию норм, особенно в части ответственности и процедур привлечения к ней. Например, неясно, как будут соотноситься региональные штрафы с положениями КоАП РФ и актами Минтранса.

Второй блок рисков связан с технической фиксацией нарушений. В отличие от автомобилей, где идентификация транспортного средства и собственника относительно проста, на воде ситуация сложнее. Судно может управляться не собственником, а арендатором или иным лицом. Это создает риск привлечения к ответственности ненадлежащего субъекта — по аналогии с первыми годами внедрения камер на дорогах, но с еще большей степенью неопределенности.

Для Краснодарского края данный вопрос особенно актуален. Регион обладает развитой сетью внутренних водных путей, включая Кубань, лиманы и прибрежные акватории.

Активно используются маломерные суда — как в коммерческих целях (прогулочные маршруты, рыболовные туры), так и в частном порядке. Введение автоматической фиксации может существенно увеличить количество административных дел, однако при отсутствии четких процедур это приведет к росту числа обжалований.

Отдельного внимания заслуживает вопрос доказательственной базы. В судебной практике по делам о нарушениях ПДД уже сформировались подходы к оценке данных с камер. Однако для водного транспорта такие стандарты только предстоит выработать. Например, как будет фиксироваться превышение скорости на воде, где отсутствуют четко обозначенные полосы движения? Каким образом будет учитываться влияние течения или погодных условий?

Также не исключены споры, связанные с границами ответственности. В Краснодарском крае значительная часть акваторий используется совместно различными субъектами — от частных судовладельцев до портовых операторов.

В условиях автоматической фиксации возрастает риск “двойных” штрафов или привлечения к ответственности при отсутствии вины. Для бизнеса новые правила означают дополнительные издержки и правовые риски.

Владельцам судов потребуется более тщательно документировать передачу судов в пользование, внедрять внутренние регламенты и системы контроля. В противном случае именно они будут первыми адресатами штрафов.

Таким образом, несмотря на очевидные цели повышения безопасности, предлагаемые изменения требуют серьезной доработки. Без четкого регулирования процедур, критериев фиксации и распределения ответственности новая система может создать больше правовой неопределенности, чем решить существующих проблем. Для Краснодарского края, как одного из ключевых водных регионов страны, это означает необходимость заранее готовиться к формированию собственной практики — как административной, так и судебной».