Минфин США снял санкции с двух граждан России

США исключили из санкционных списков двух граждан России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерства финансов.

Санкции были сняты в отношении Юрия и Лидии Коржавиных, которые были включены в санкционный перечень в мае 2024 года. Кроме того, из-под ограничений выведены гражданин Венгрии и гражданин Узбекистана, а также транспортная компания Reliable Freight Services FZCO, зарегистрированная в ОАЭ.