Шедший на Кубу танкер с российским топливом изменил курс после уточнений Минфина США

Танкер Sea Horse, перевозивший около 200 тыс. баррелей российского дизельного топлива и следовавший на Кубу, изменил пункт назначения на венесуэльский порт Пуэрто-Кабельо. Ранее танкер указал новым пунктом назначения Тринидад и Тобаго.

Как сообщает Bloomberg, решение было принято после того, как Министерство финансов США уточнило, что Куба по-прежнему не имеет права получать российское топливо. 19 марта ведомство добавило Кубу в список стран, которым запрещены такие поставки.

После того как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был прекращен. Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против любой страны, которая будет поставлять топливо на остров. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о начале переговоров с Соединенными Штатами. Как отметил кубинский президент, последние три месяца остров не получает нефти, что привело к частым перебоям в электроснабжении.