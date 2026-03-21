Осужденный за мошенничество бывший судья из Химок попросил об УДО

Бывший судья Химкинского городского суда Денис Букин, осужденный за мошенничество, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом указано в данных картотеки Бабушкинского районного суда Москвы.

Документ зарегистрирован 19 марта, рассмотрение поручено судье Александру Глухову. Дата заседания пока не определена. Ранее Букин ходатайствовал о замене оставшегося срока более мягким видом наказания. Суд дважды возвращал документы без рассмотрения.

Денис Букин был приговорен к двум годам колонии по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в мае прошлого года. Уголовное преследование стало возможным после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в мае 2024 года дала согласие на возбуждение дела по представлению главы СКР Александра Бастрыкина.