WSJ: США и союзники активизировали военную операцию в Ормузском проливе

США и их союзники активизировали борьбу за возобновление работы Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, штурмовики A-10 Warthog и ударные вертолеты Apache курсируют на малых высотах, нанося удары по иранским военно-морским судам и беспилотникам. Собеседники газеты называют эти действия «частью многоэтапного плана Пентагона по снижению опасности со стороны иранских катеров, дронов, мин и крылатых ракет», из-за которых движение гражданских судов в Ормузском проливе оказалось почти полностью парализовано. По словам американских военных чиновников, если операция не приведет к желаемому результату, США могут направить к проливу свои военные корабли, чтобы сопровождать гражданские суда.

Опрошенные WSJ эксперты полагают, что США потребуется не меньше нескольких недель, чтобы существенно снизить опасность для движения гражданских судов через пролив. По мнению эксперта по иранскому ВПК из Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзина Надими, «потребуются недели, чтобы достичь точки, когда можно будет безопасно проводить поставки через пролив. Но даже тогда многие иранские военные объекты уцелеют».

