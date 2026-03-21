Курс доллара. Прогноз на 23-27 марта

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Дефицит юаней оказывает дополнительное давление на рубль Несмотря на некоторую передышку, рубль сохраняет риски дальнейшего ослабления. Дефицит юаней на внутреннем денежном рынке оказывает дополнительное давление на рубль. Возможности для увеличения предложения валюты ограничены решением Минфина не продавать ее в рамках бюджетного правила в марте и снизившимися доходами экспортеров. Итоги мартовского заседания Банка России выглядят нейтрально для рубля, при этом сам регулятор пока не придает значения прошедшему ослаблению нацвалюты.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Ориентиры на начало недели: 80–85 руб./$ Рубль на следующей неделе может продолжить тенденцию к восстановлению. Поддержку ему окажет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. При этом объем предложения валюты может быть выше, чем в предыдущие месяцы,— отчисления в бюджет крупных нефтегазовых компаний за счет выплаты НДД, по нашим оценкам, вырастут в 1,6 раза относительно показателей января и февраля, в результате чего экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность. Учитывая это, ожидаем попыток рубля вернуться в диапазон 11,5–12 руб./CNY.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль может перейти к консолидации в широком диапазоне 81–86 руб./$ Падение рубля застопорилось в конце недели. Дефицит предложения валюты ослаб на фоне снижения процентных ставок по сделкам своп в паре с китайским юанем в пятницу до 16 с 43% в четверг. Кроме того, решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б. п. отражает сдержанные темпы смягчения регулятором денежно-кредитной политики, что выступает в пользу сохранения высоких процентных ставок в экономике и подчеркивает привлекательность рубля для сделок carry trades. При прочих равных рубль может перейти к консолидации в широком диапазоне 81–86 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Некоторая нестабильность и тенденция к ослаблению национальной валюты могут сохраняться В течение недели валютный рынок, вероятно, оставался под давлением сокращения предложения валюты со стороны Банка России и экспортеров. Спрос на валюту мог быть обусловлен текущими сделками, но и иметь опережающий или спекулятивный характер. Кроме того, на котировки валютного рынка могут влиять разовые операции отдельных игроков. Снижение ключевой ставки на заседании Банка России 20 марта соответствовало ожиданиям и не оказало значимого влияния на валютный рынок. Некоторая нестабильность и тенденция к ослаблению национальной валюты могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока на рынок не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по высоким мартовским ценам. Также участники рынка будут ждать новых вводных по бюджетному правилу, расходам и другим параметрам бюджета. На следующей неделе рубль может получить поддержку из-за приближения налогового периода: курс доллара может находиться в диапазоне 82,0–85,0 руб./$, юаня — 11,9–12,4 руб./CNY.