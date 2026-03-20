Выставка «Русские метамодернисты», спектакль «Как два крыла» и балет «Кармен»

Что ждет гостей на выставке «Русские метамодернисты», когда состоится спектакль «Как два крыла» и где пройдет балет «Кармен»

21 марта (суббота)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН покажут спектакль «Как два крыла». В основе сюжета лежат воспоминания старого импресарио Жозефа Шюрмана. В последний день рождения он вспоминает двух великих актрис — Сару Бернар и Элеонору Дузе, которыми восхищался, ставя перед собой один и тот же вопрос: что важнее в жизни — любовь или аплодисменты. Начало в 19:00.

22 марта (воскресенье)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В ледовом дворце «Сибирь» выступит певец Филипп Киркоров. В программе шоу — культовые песни артиста: «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя», «Атлантида» и другие. Начало в 19:00.

В лофт-парке «Подземка» выступит южнокорейский исполнитель Song Won Sub. Музыкант известен своими каверами на русские песни. В его исполнении на корейском языке можно услышать песни «Кино», Мурата Насырова, JONY, Андрея Губина, Димы Билана и других. Дебютировал артист в 2012 году. Начало в 19:00.

23 марта (понедельник)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет спектакль «Имя». Это российская версия одноименной французской пьесы Александра де ла Пательера и Матье Делапорта. На сцене выступят Павел Поляков, Егор Овечкин, Дарья Зырянова и Никита Сарычев. Начало в 19:00.

24 марта (вторник)

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут картину «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”». Показ состоится в рамках программы Оскар, на которой представлены фильмы, получившие статуэтку рыцаря в различных категориях. Начало в 19:15.

25 марта (среда)

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Дом ученых СО РАН представит балет «Кармен». Со сцены прозвучит музыка Жоржа Бизе, а также выступит Анна Тихомирова — звезда мировой балетной сцены, прима Большого театра. Начало в 19:00.

26 марта (четверг)

Фото: Андрей Чунтомов

В киноконцертном комплексе им. Маяковского оркестр Neo Classic Orchestra представит новую программу «Мировые хиты неоклассики и саундтреки. Живой хор и оркестр». В первой части прозвучат композиции от классики до современной сцены: Амадей Моцарт, Coldplay, Queen, Michael Jackson, Lady Gaga и другие. Вторая часть будет посвящена музыке кино — «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Дюна», «Игра престолов». Начало в 19:00.

В ЦК 19 откроется выставка «Бюро параллельных миров». Экспозиция объединит более 100 работ как любителей, так и выпускников профильных лабораторий, которые посвящены современной художественной фотографии Новосибирска. Начало в 12:00.

27 марта (пятница)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее стартует выставка «Русские метамодернисты». Экспозиция включает более 80 работ представителей нового течения в современной культуре, которые наглядно демонстрируют уникальное слияние наследия прошлого и классической школы. Посетители познакомятся с творчеством Ивана Коршунова, Анастасии Кузнецовой-Руфа, Тимофея Смирнова, Марии Сафроновой, Антона Кузнецова, Евгения Буравлева, Егора Плотникова. Начало в 12:00.

