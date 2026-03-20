С места крушения легкомоторного самолета в Коломне изъяли черный ящик

Черный ящик легкомоторного самолета Alto NG был изъят с места крушения в подмосковной Коломне. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Бортовой самописец самолета изъят и передан в лабораторию МАК (Межгосударственный авиационный комитет.—"Ъ"). Предварительно, его можно расшифровать»,— уточнил собеседник агентства.

Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. О крушении стало известно сегодня днем. Оба находившихся на борту человека погибли.