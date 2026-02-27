Воронежский «Факел» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура

Футбольный клуб (ФК) «Факел» одержал победу в рамках ПАРИ Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды, сообщила пресс-служба ФК.

Игра, прошедшая на домашней арене, завершилась победой хозяев — 1:0. По итогам 21 тура команда набрала 48 очков — они начислены за 15 побед, три ничьи и три поражения.

Единственный мяч в первом тайме забил Белайди Пуси. Благодаря победе «Факел» довел свою выигрышную серию до шести матчей и, набрав 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице. «Урал» с 41 баллом располагается на второй строчке.

Матч следующего тура воронежские футболисты проведут 8 марта в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком», занимающим девятое место.

Анна Швечикова