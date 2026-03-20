Дмитриев назвал фейком статью Politico о предложении России США по разведданным

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал ложью материал Politico о якобы предложении России к США по разведданным. Господин Дмитриев ответил в соцсети X на статью словом «фейк», других комментариев он не дал.

Источники Politico сообщили, что Россия предложила США сделку: Москва прекратит предоставлять Тегерану разведывательную информацию, если Вашингтон перестанет оказывать те же услуги Киеву. По их словам, Кирилл Дмитриев обратился с инициативой к представителям администрации президента США Дональда Трампа — спецпредставителю Стиву Уиткоффу и зятю господина Трампа Джареду Кушнеру. Эту тему, уточняет Politico, стороны обсуждали во время встречи в Майами.

В январе 2025 года Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, закрепляющий сотрудничество в политике, экономике и безопасности. Однако соглашение не предусматривает военную помощь. Вашингтон обращался к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам. Позднее Стив Уиткофф заявлял, что Россия не передает данные со спутника Ирану.

США продолжают обмениваться разведывательной информацией с Украиной. Вашингтон ненадолго приостановил обмен после неудачной встречи Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года.