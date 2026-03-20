Бывшую девушку убитого в Петербурге подростка доставили в реанимацию

Экс-возлюбленная 17-летнего лицеиста, расчлененное тело которого нашли неподалеку от ж/д станции Кондакопшино, попала в реанимацию, сообщает 78.ru. Утром 19 марта несовершеннолетняя приняла некий препарат, который взяла у знакомого. После этого ей стало плохо.

По данным источника издания, девушке стало плохо после допроса, который случился вечером 18 марта. На данный момент отравление купировано, состояние 17-летней петербурженки стабильное.

По предварительным данным, причиной убийства лицеиста стала ревность. Поначалу с девушкой встречался именно убитый лицеист, однако к моменту его пропажи они уже не были парой.

По подозрению в совершении преступления задержали нового молодого человека девушки, которому 16 лет. Подозреваемый, по версии следствия, убил своего знакомого ножом в живот, после чего отрезал верхние и нижние конечности.

Андрей Маркелов